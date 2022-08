Giustiniani: “Milan, manca una punta. Belotti nome giusto” | Esclusiva

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Gabriele Giustiniani, voce di DAZN

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Gabriele Giustiniani, voce di DAZN.

Come giudica, sin qui, il mercato del Milan?“Dal mio punto di vista è stato un mercato molto attento, almeno fino a questo momento”.

Il “colpo da biliardo” pare essere De Ketelaere. Qual è il suo giudizio?“E’ un discorso che va proprio in questa direzione. Quando si parla di mercato attento, si fa proprio riferimento a questo. Io, conoscendo il giocatore, sono molto ottimista. Si potrebbe venire a creare una sorta di effetto Leao”.

La rosa del Milan è completa così o serve altro?“Al momento credo proprio che al Milan occorra una prima punta…”.

Per quali ragioni? I giocatori davanti non bastano?“Intendiamoci: Giroud è stato ed è straordinario. Però lui da solo non basta…”.

Chi proporrebbe come “alternativa”?“Di primo acchito, mi viene da dire Belotti. Anche se , ormai, è molto indirizzato in chiave Roma. Il fatto che potesse essere acquistato a zero, lo rendeva molto praticabile”.

E Ibra? Ha, oggettivamente, ancora cartucce da sparare?“Sono sincero: da calciatore, non so quante partite possa ancora avere sulle gambe. Averlo o non averlo fa la differenza, ma solo e esclusivamente a livello di spogliatoio. In campo, oggettivamente, non si sa quanto può ancora incidere”.

Tra i rimpianti di mercato rossoneri potrebbe figurare anche Dybala? “E chi può saperlo? Vedremo. Per me la scelta della Roma è la più congeniale alle sue caratteristiche. In ogni caso, il Milan ha scelto De Ketelaere in quel ruolo”.

Che tipo di stagione prospetta da parte dei rossoneri?“Vado dritto al punto. Il Milan deve puntare a vincere lo scudetto, dritto per dritto”.

In chiave europea invece?“Qui il discorso cambia. L’obiettivo del Milan deve essere alzare l’asticella. Cercare di andare il più avanti possibile, deve rappresentare l’obiettivo prioritario”.

Ha parlato di un Milan con l’ambizione di ripetersi in Italia. Quali saranno, dal suo punto di vista, le principali contendenti?“Secondo me se la giocano Milan, Inter e Juventus. La Roma potrebbe rappresentare la mina vagante. Vedo invece molto più staccato il Napoli”.

