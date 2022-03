Gaudenzi: “Milan, contro il Cagliari non sarà una passeggiata” | Esclusiva

Gianluca Gaudenzi, ex calciatore di Milan e Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it'

Domani sera, alle 20.45, il Milan sarà ospite del Cagliari all'Unipol Domus. Sarà un match importante per le due squadre, con i sardi che vogliono conquistare tre punti fondamentali in ottica salvezza, mentre i rossoneri vogliono mantenere ben salda la prima posizione in classifica. Per l'occasione, la redazione di 'pianetamilan.it' ha intervistato in esclusiva il doppio ex Gianluca Gaudenzi. Ex centrocampista, ha vestito la maglia del Milan nella stagione 1990-91, mentre con il Cagliari ha disputato due stagioni dal 1991 al 1993. Queste le sue dichiarazioni.