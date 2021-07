G. Galliani: “Donnarumma? Il Milan farà bene anche senza di lui” | ESCLUSIVA

Gianluca Galliani, figlio dell'ex amministratore delegato Adriano, ha parlato dell'addio al Milan di Gianluigi Donnarumma. Il suo pensiero

Gianluca Galliani, figlio dell'ex amministratore delegato Adriano, ha parlato dell'addio al Milan di Gianluigi Donnarumma. Il suo pensiero in esclusiva ai nostri microfoni: "Io non mi permetto di commentare nulla. Posso semplicemente dire che la partenza di Gigio mi è dispiaciuta molto. Ma credo che la società abbia fatto una scelta che è in linea con questo nuovo progetto che a me piace molto. E’ ovvio ed evidente che in questo momento ci sono dei club che hanno una potenzialità economica, per diverse ragioni, differente. Gigio è un caro amico e gli auguro ogni bene ma sono convinto che il Milan continuerà a fare bene anche senza di lui. Gigio è stato straordinario e determinante nella vittoria dell’Italia agli Europei ma non è che mi ha aumentato il dispiacere perché ero già dispiaciuto. Quando un giocatore della Primavera del Milan che è cresciuto nel Milan va via, ho sempre un dispiacere. Uno dei modi per finanziare il club e quello di fare delle plusvalenze cedendo dei giocatori della Primavera com’era successo anche quando c’era mio padre. Ripeto, per me è sempre un dispiacere, lo è stato con Locatelli, Cutrone, Pessina e Cristante. Mi dispiace sempre quando va via un giocatore del settore giovanile ma sono felice che Calabria abbia rinnovato e credo che avere dei giocatori che amano questo club e ci sono cresciuti sia un valore aggiunto". Clicca qui per leggere l'intervista completa di Galliani junior