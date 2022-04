Frey: “La Fiorentina si presenterà a ‘San Siro’ per vincere” | ESCLUSIVA

Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina, ha parlato della Fiorentina, prossimo avversario del Milan, in esclusiva da 'pianetamilan.it'

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, Sebastian Frey ha parlato della prossima partita del Milan, impegnato domenica contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Occhio alla Fiorentina. Le due sconfitte contro Salernitana e Udinese potrebbero aver fatto scattare una sorta di molla nella squadra. I viola si presenteranno a San Siro per vincere. Non sarà semplice per la squadra di Pioli. Il fatto che i viola non abbiano Torreira e Castrovilli potrebbe essere un vantaggio per i rossoneri. Sono due giocatori fondamentali nel sistema di gioco di Italiano. Dall'altro lato, il Milan deve stare attento la voglia di far punti e l'obiettivo Europa League della Fiorentina. La Firenze calcistica è sicuramente unita e compatta per questo tipo di obiettivo. Per i viola, l'Europa League è tanto importante, quanto l'eventuale tricolore per il Milan".