Francesco Fontana: “Milan completo, ma dietro a Juve ed Inter” | Esclusiva

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Francesco Fontana, giornalista e bordocampista DAZN.

L'intervista integrale a Francesco Fontana

Qual è il suo punto di vista rispetto al mercato del Milan?“Sembrava in attesa fino a circa 72 ore fa. Poi è arrivato De Ketelaere. Ottimo colpo! Stiamo parlando di un prospetto molto giovane, con un grande futuro davanti”.

E ora? Quale deve essere il prossimo step del Milan in chiave mercato?“Posso dire la mia? Secondo me non sono necessari tutti questi interventi. Occorrono pochi colpi, ma il grosso è stato fatto”.

Al Milan potrebbe occorrere un difensore centrale?“Quando parlavo di acquisti mi riferivo a uno dei più importanti paradossalmente: Simon Kjaer. Il suo ritorno è estremamente significativo. Tomori e Kalulu hanno fatto benissimo. Ma non dimentichiamoci dello spessore del danese, che non ha mai deluso le aspettative”.

Ibra può ancora lasciare il segno?“Vi dico solo che, da quando è in attività, non c’è stata stagione in cui Ibra non ha fatto parlare di sé per i meriti sul campo. Sono almeno quattro-cinque anni che viene dato per finito. Poi ritorna in campo e stupisce tutti. Sempre. Vedremo come rientrerà. Potremo rispondere a questa domanda al termine della sosta invernale”.

Dybala costituisce oggettivamente un rimpianto in casa rossonera?“Dybala avrebbe fatto bene ovunque. Sembrava destinato all’Inter, ma c’era l’'intoppo' Sanchez e la Joya non poteva più aspettare. A Roma mi aspetto una grande stagione da parte sua”.

Che tipo di stagione prospetta da parte del Milan?“Una stagione di vertice. Stiamo parlando dei Campioni d’Italia in carica”.

Che si presentano, pertanto, in pole per lo scudetto?“Per quanto concerne questo aspetto, Vedo Juve e Inter leggermente avanti. I bianconeri si sono rinforzati moltissimo. E’ vero che i nerazzurri hanno perso uno dei migliori esterni in Europa (Perisic ndr), ma ci hanno guadagnato con Lukaku, che – in Italia – fa di gran lunga la differenza”.

Dove pone i rossoneri?"Appena dietro a Juve e Inter, insieme alla Roma. Il Napoli, invece, mi sembra un cantiere ancora a cielo aperto”.

Quale potrebbe essere la possibile sorpresa?“In casa Fiorentina c’è grande entusiasmo, ma il valore della rosa non può oggettivamente consentire ai viola di competere per alti traguardi. Se devo citarne una, voto Atalanta. Non mi riferisco alla possibilità dei bergamaschi di lottare per lo scudetto, ma – senza coppe – potrebbero tornare a qualificarsi in Champions senza particolari insidie”.

A cura di Luca Cavallero