Fosseux: “Botman tra Milan e Newcastle? I rossoneri hanno due vantaggi” – ESCLUSIVA

Olivier Fosseux, giornalista de 'La Voix Du Nord', ha parlato di Sven Botman, difensore del Lille che è conteso da Milan e Newcastle

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Olivier Fosseux, giornalista sportivo francese che scrive per ‘La Voix du Nord’. Fosseux ha parlato di Sven Botman, difensore del Lille che sembrerebbe conteso da Milan e Newcastle. Ecco cosa ha detto: "Botman e Newcastle hanno avuto un vero contatto quest'inverno. Il giocatore lo ha confermato. È abbastanza logico essere sensibili a queste cifre. Il Newcastle era arrivato con argomenti finanziari molto importanti in cui il giocatore avrebbe triplicato il suo attuale stipendio. Poi i Magpies vogliono creare una grande squadra e si stanno assicurando la permanenza in Premier League. Ma il Milan ha due vantaggi: giocherà con ogni probabilità la Champions League e poi penso che Mike Maignan sarà un ottimo ambasciatore per il club italiano, la sua città e i suoi tifosi". Ecco le altre parole di Fosseux.