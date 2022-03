Fosseux: ‘Botman convinto subito. Sanches aperto a nuovi progetti’ | Esclusiva

Olivier Fosseux, giornalista de 'La Voix Du Nord', ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it'

Alessio Roccio

È il nome più caldo in ottica Milan in vista della prossima campagna acquisti estiva. Parliamo naturalmente di Sven Botman, giovane difensore centrale olandese attualmente in forza al Lille. ‘La Gazzetta dello Sport’ nella giornata di ieri ha parlato di un accordo praticamente concluso tra il calciatore e il Milan. Per questo motivo abbiamo intervistato il giornalista sportivo francese Olivier Fosseux, che scrive di Lille e non solo per il quotidiano regionale ‘La Voix du Nord’.

In Italia si parla di accordo raggiunto tra Milan e Botman: cosa ti risulta?

“Per ora, nulla è ufficiale. E non lo sarà prima della fine del campionato. Il metodo è molto simile a quello di successo utilizzato con Mike Maignan la scorsa stagione. Il giocatore si è convinto molto velocemente. Milan e Lille ora devono trovare un accordo”.

Quale sarebbe il costo dell'operazione? 30 milioni?

“Sarà Olivier Létang (presidente del Lille, ndr) a stabilire il prezzo. Sven Botman ha ancora tre anni di contratto, che sono tanti. Ed è giovane (22 anni). Il suo margine di miglioramento è ancora ampio. Trenta milioni mi sembrano il minimo con qualche bonus in più”.

Oltre al Milan, anche il Newcastle avrebbe cercato Botman negli ultimi mesi: pensi che possa essere un'opzione?

“Botman e Newcastle hanno avuto un vero contatto quest'inverno. Il giocatore lo ha confermato. È abbastanza logico essere sensibili a queste cifre. Il Newcastle era arrivato con argomenti finanziari molto importanti in cui il giocatore avrebbe triplicato il suo attuale stipendio. Poi i Magpies vogliono creare una grande squadra e si stanno assicurando la permanenza in Premier League. Ma il Milan ha due vantaggi: giocherà con ogni probabilità la Champions League e poi penso che Mike Maignan sarà un ottimo ambasciatore per il club italiano, la sua città e i suoi tifosi”.

Botman è ritenuto un giovane di grande talento e con Tomori formerebbe una coppia di difensori centrali molto forte: cosa ne pensi?

“In poche stagioni, Sven Botman è diventato uno dei migliori difensori della Ligue1. È vero. È arrivato con le sue grandi qualità. È un ottimo colpitore di testa, abbastanza veloce nonostante la sua stazza. Trovo che sia progredito tatticamente, che si giri più velocemente rispetto all'inizio. Inoltre, è anche difficile da dribblare. In questa stagione, abbiamo visto la differenza rispetto a quando si è infortunato. Ha commesso davvero un solo errore, su un contrasto in area di rigore a Salisburgo su Adeyemi. In questa stagione, ha anche una nuova qualità: segna gol. Ha segnato tre gol in campionato di cui uno a Donnarumma. È diventato un difensore molto completo. Ed è abbastanza logico che voglia competere con altri grandi attaccanti in un altro campionato. Sulla coppia con Tomori, infatti, potrebbe essere molto complementare. Infine, Botman è molto bravo ad adattarsi molto rapidamente”.

I rapporti tra Milan e Lille sono ottimi: pensi che anche Renato Sanches e Jonathan David possano essere degli obiettivi rossoneri per la prossima stagione?

“Piuttosto è una domanda che si dovrebbe fare ai vertici del Milan? Vogliono davvero comprare tutta la squadra del Lille campione di Francia? Anche Renato Sanches e Jonathan David sono grandi giocatori. Sanches ha brillato contro il Milan in Europa League lo scorso anno. Ha già giocato in Inghilterra, Germania e Portogallo. Quindi giocare in un altro campionato non lo spaventa. Gli mancherà soltanto un anno di contratto alla fine della stagione. Sarà aperto a tutti i progetti. Per Jonathan David, il discorso è diverso. David ha ancora tre anni di contratto. È un attaccante giovane, merce rara. È molto più costoso. E regolarmente i club inglesi vengono a Lille per vederlo da vicino e osservarlo. So anche che al giocatore piace molto la Liga spagnola. Poi nel calcio può succedere di tutto. Ma il Milan può comprare tre giocatori e investire almeno cento milioni di euro? Olivier Létang è molto bravo a fare affari. E stai parlando di giocatori molto richiesti”.

