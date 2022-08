Sala: “Milan impressionante atleticamente. Ibra arma in più” | Esclusiva

Chi è, a suo giudizio, la favorita per lo scudetto?“Ora come ora è complicatissimo fare pronostici - sottolinea Sala - . Il Milan parte in prima fila. Non solo perché è campione d’Italia in carica, ma anche perché è una squadra già collaudata a livello di meccanismi e sistema di gioco. L’Inter ha preso un giocatore determinante per il campionato italiano (Lukaku ndr); poi c’è la Juve, che è una delle squadre che ha fatto il mercato migliore. A proposito: occhio a Vlahovic. Ha sei mesi in più di rodaggio di meccanismi offensivi targati Allegri”.