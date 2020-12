ESCLUSIVA – Watzke (Ceo Borussia): “Aubameyang al Milan? Vi spiego”

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il retroscena su Aubameyang

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Pierre-Emrick Aubameyang è stato molto vicino al Milan. Ripercorriamo i fatti. Nell’estate del 2017, con il Milan capitanato da Yonghong Li, Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone sono scatenati sul mercato. I due acquistano ben undici giocatori, anche se l’opinione dei tifosi e degli addetti ai lavori è praticamente la stessa: manca un vero bomber.

Il Milan decise di acquistare Nikola Kalinic, ma Mirabelli ha provato a riportare in Italia Pierre-Emrick Aubameyang, ora all’Arsenal, ma che è cresciuto nel settore giovanile del Milan. All’epoca il centravanti era al Borussia Dortmund, e l’ex direttore sportivo ha spiegato più volte come il club rossonero si sia fatto avanti per il gabonese. “Stavamo chiudendo Aubameyang, dato che quella squadra necessitava di una certezza lì davanti, avevamo le idee avevamo ben chiare – ha dichiarato in passato Mirabelli -. Eravamo vicinissimi a chiudere con lui, avevamo l’accordo col ragazzo e col Borussia Dortmund, ma poi i soldi li abbiamo destinati per l’operazione Bonucci e non avevamo più fondi per prendere il gabonese”.

A tal proposito, vogliamo proporvi un’intervista realizzata l’ottobre scorso da Alessandro Schiavone. Il collega ha parlato con Hans Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, che ha confermato di fatto l’interesse del Milan per Aubameyang. Ecco l’intervista.

Buongiorno Signor Watzke, il Milan nell’estate del 2017 era fortemente interessato a Pierre-Emerick Aubameyang e anche il giocatore spingeva per questa destinazione. Perché poi alla fine non se ne fece più nulla ?

“Il Milan voleva acquistarlo, ma Aubameyang alla fine è rimasto perché le prospettive per il giocatore erano decisamente migliori al Borussia Dortmund. Noi siamo una squadra che gioca la Champions League da tanti anni. E che io sappia il Milan non la fa da tanto tempo e nel 2017 non la giocò. Aubameyang poi aveva un contratto lunghissimo e noi non volevamo cederlo”.

Aubameyang però voleva andare al Milan e in un video del 13 agosto 2017 disse: “ Voglio il Milan, ma loro dormono”…

A noi non l'ha mai detto così chiaramente. L'offerta del Milan? Noi al Borussia Dortmund non parliamo mai pubblicamente di offerte che facciamo o riceviamo. Detto questo, i nostri giocatori se proprio decidono di lasciare il Borussia Dortmund, lo fanno per andare nelle squadre più importanti al mondo come il Barcellona, il Real Madrid, il Manchester United. E il Bayern Monaco ovviamente. Squadre che giocano in Champions League e che sono di un'altra categoria. E il Milan da anni ormai non fa più parte dei top club europei. Per Auba sarebbe stato un passo indietro.