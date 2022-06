Zambrotta: “Il Milan ha meritato. Deve strutturarsi per la CL” | ESCLUSIVA

Intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, l'ex calciatore del Milan Zambrotta ha parlato del campionato dei rossoneri e non solo.

Impegnati al Verdura Golf Resort di Sciacca , per il GZ Padel Tour organizzato da Gianluca Zambrotta , alcuni ex giocatori rossoneri sono stati intervistati dal nostro inviato Enrico Ianuario . Fra questi proprio Gianluca Zambrotta ha parlato ai nostri microfoni, analizzando la stagione vissuta dal Milan e non solo. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla stagione di Theo Hernandez : "Theo ha fatto un grandissimo campionato, nella maggior parte delle partite è stato decisivo, ma non solo lui, da Leao a tutti gli altri giovani e non solo. Credo che il gruppo sia stato fondamentale quest'anno".

Zambrotta sull'inizio di un ciclo al Milan: "E' difficile da dire, anche perché ci sono altre squadre che competono per lo scudetto, in molte si rafforzeranno. E' un Milan che si dovrà strutturare anche e soprattutto per competere in Champions League".