ESCLUSIVA – Pauluzzi (Equipe): “Milan, Simakan e Thauvin? Vi dico tutto”

Milan, esclusiva Pauluzzi su Simakan, Thauvin e Paqueta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Valentin Pauluzzi, giornalista de l’Equipe, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Ecco gli aggiornamenti su Mohamed Simakan e Florian Thauvin, obiettivi dichiarati del Milan. Poi sull’ex Lucas Paqueta… Le dichiarazioni:

Nonostante l’assenza di Ibra, la priorità del Milan rimane il difensore centrale. C’è una trattativa per portare Simakan in rossonero?

“Il Milan è molto interessato e si è portato avanti per portare Simakan in rossonero. Non sono d’accordo con questa scelta perché in rosa ha già tanti difensori. E’ vero che Musacchio e Duarte giocano poco, ma sono comunque integri fisicamente. Inoltre Kjaer e Gabbia torneranno a gennaio. Kalulu che doveva fare il terzino destro si è dimostrato un ottimo centrale, quindi non c’è questa emergenza. C’è una trattativa, però occhio all’interesse del Wolverhampton e del Lipsia“.

Quali sono le sue caratteristiche? Maldini nei giorni scorsi ha dichiarato di preferire i giocatori forti nell’uno contro uno…

“E’ un giocatore che ha fatto anche il terzino. Buona tempistica negli interventi, forte nell’uno contro uno e grande fisicità. E’ abbastanza completo, forse un po’ troppo irruente, ma ha il vantaggio del doppio ruolo”.

Qual è il prezzo del suo cartellino?

“Costa circa 20 milioni di euro. E’ vero che il mercato è stato influenzato dal Covid, ma è pur vero che si tratta di un giovane con ottime prospettive. Va in scadenza nel 2023 e quindi ha un contatto ancora lungo”.

Situazione Thauvin: il francese andrà via a parametro zero dal Marsiglia?

“Penso che andrà via a zero. Ha un’età che gli permetterebbe un cambio di maglia nella piena maturità calcistica e ci sta. Vuole togliersi la soddisfazione di far bene anche fuori dalla Francia, perché l’unica sua esperienza all’estero (Newcastle ndr) non andò molto bene”.

Il Milan è in pole per il suo acquisto?

“Non penso che il Milan sia in pole, c’è anche il Siviglia. E’ un giocatore che fa gol, assist, è campione del mondo e va in scadenza: sicuramente profilo che interesserà tante squadre”.

Come valuta la stagione di Lucas Paqueta con il Lione?

“In Francia sono sorpresi che il Milan lo abbia venduto perché sta facendo benissimo. Nei giorni scorsi c’era una pagine di giornale che diceva ‘il regalo Paqueta’. Sta facendo veramente bene, sta dimostrando di essere un giocatore davvero completo, che fa bene le due fasi, che dà equilibrio alla squadra. Impegno, voglia, aggressività, grazie a lui Mendes sta facendo meglio. Offensivamente con il suo sinistro fa la differenza, si sta rivelando un ottimo acquisto in questo Lione che sta facendo bene. Non penso però che il Milan possa avere rimpianti, a volte ci sta che un giocatore non si trovi in un ambiente. Poi visto quello che sta facendo il Milan…”. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO MILAN >>>