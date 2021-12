ESCLUSIVA – Nuovo Stadio Milano, Milan e Inter: no alla ristrutturazione

Ormai sembra davvero tutto fatto per il nuovo stadio di Milan e Inter, che sorgerà di fronte all'attuale San Siro e che dovrebbe essere pronto in pochi anni. Ora si sta preparando solo il progetto nel dettaglio. Niente da fare, quindi, per i contrari, che avrebbero voluto invece la ristrutturazione dell'attuale impianto. Un'ipotesi non contemplata dai due club, per diversi motivi. Noi di PianetaMilan.it proviamo a spiegarvi, in esclusiva, quali sono.