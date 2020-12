ESCLUSIVA – Eranio: “Milan in credito con la fortuna. Vice Ibra? Ecco chi vorrei”

Intervista esclusiva all’ex rossonero Stefano Eranio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, l’ex Milan Stefano Eranio ha parlato del momento dei rossoneri a 360 gradi.

Si aspettava di vedere un Milan così?

“Sicuramente non così anche se alla fine dello scorso campionato aveva già dimostrato qualcosa di importante. Però devo dire che dare continuità è un’altra cosa quindi è stato bravo Pioli a tirare fuori il massimo da ogni giocatore, perciò adesso il Milan è una squadra vera e tutto può succedere”.

A chi vanno dati i meriti principali? Solamente Pioli o anche Ibrahimovic?

“Di solito il merito principale nel bene o nel male va sempre dato all’allenatore. Pioli è riuscito a far diventare gruppo un insieme di buoni giocatori, poi è certo che con l’arrivo di Ibrahimovic e di Kjaer c’è stato un cambio di marcia. Ibra ce lo potevamo aspettare, mentre il danese ha mostra di essere un grande leader della difesa. Tutti gli elementi stanno rendendo al massimo, perciò il merito va al mister con tutto il suo staff”.

Un commento sulla stagione di Saelemaekers: l’ha colpita?

“Da non essere nessuno a diventare titolare del Milan non è certamente semplice. Il merito è suo che è riuscito partita dopo partita a ritagliarsi un posto da protagonista e lo sta facendo molto bene, interpretando molto bene il ruolo. Sono fortune degli allenatori avere certi giocatori, come lui e Calhanoglu. Li puoi mettere in varie posizioni. Lo stesso Saelemaekers è arrivato come terzino e ora sta facendo l’ala a tutto campo. Sono quei giocatori che ti danno certamente qualcosa in più”.

Qual è la forza di questa squadra secondo lei?

“La forza del Milan è che i giocatori hanno fame, la squadra è giovane e spensierata. Sta giocando partita dopo partita sapendo che non è facile batterli, perché oltre ad avere qualità questa è diventata squadra con la s maiuscola. Però è anche vero che come organico forse la Juventus e l’Inter hanno qualcosa in più, ma si spera di recuperare al più presto tutti i giocatori al momento indisponibili. E’ una stagione strana anche per gli infortuni, perché puoi fare bene ma se ogni domenica perdi un pezzo non dipende più dalla bravura o meno dell’allenatore ma in un pizzico di fortuna che presto si spera possa arrivare. Il Milan ad oggi è in credito, ci sono state delle partite che poteva certamente vincere, ma sappiamo benissimo come sono andate. Speriamo che da quel lato lì succeda qualcosa di positivo nella seconda parte di campionato”.

Sul possibile arrivo di un vice Ibrahimovic: chi vorrebbe al Milan?

“Io ho sentito che piace il nome di Scamacca. Ci vuole un giocatore con le stesse caratteristiche di Ibrahimovic. I nomi possono essere quelli di Milik, Scamacca, Petagna, ci vuole un attaccante possente fisicamente, che faccia reparto e che possa far cambiare modo di giocare alla squadra. Perché tante volte quando sei in difficoltà e hai uno bravo davanti cerchi di scavalcare il centrocampo senza giocare palla a terra. Allora hai bisogno di un giocatore fisico. Con Rebic e Leao non è una cosa che puoi fare. Si adattano qualche partita, ma non possono fare quello che dovrebbe fare una punta di ruolo, cioè stare spalle alla porta. L’importante non è il grande nome o il fuoriclasse, ma uno che sappia giocare bene spalle alla porta, che sia fisicamente bravo di testa alla Lukaku, che sappia dare una mano in quel senso”.

Alla luce di quanto ha fatto vedere Kalulu, al Milan serve ancora un difensore centrale?

“In questo momento ne avrebbe bisogno, perché quando hai tanti infortunati e non sai quando rientrano ne hai sempre bisogno. Poi è chiaro che se poi rientrano Gabbia, Musacchio e Kjaer non è bello far venire i giocatori e poi non farli giocare. Perciò se si riesce a stringere i denti sarebbe meglio, sperando che non ci siano altri inconvenienti. L’ultima soluzione sarebbe mettere Kessie come centrale, ma al momento poi saresti scoperto a metà campo e non puoi permettertelo.

