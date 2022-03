Eranio: “Scudetto? Milan favorito, mentalmente più forte di Inter e Napoli” | Esclusiva

Stefano Eranio, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni della redazione di 'pianetamilan.it'

Dopo la vittoria di sabato sera contro l'Empoli, il Milan consolida ulteriormente il primo posto in classifica complice il passo falso dell'Inter. Desta leggermente più preoccupazione il Napoli, seconda distante solamente tre lunghezze dai rossoneri. In merito a quanto sta accadendo in questo avvincente campionato, la redazione di ' pianetamilan.it ' ha intervistato in esclusiva Stefano Eranio . Queste le sue dichiarazioni.

“L’ho visto negli ultimi dieci minuti dell’ultima partita. Secondo me è un calciatore che può ancora fare la differenza, in qualsiasi momento”.

“Che è un centrocampista validissimo. Può diventare un punto di riferimento importante per il Milan e per la Nazionale”.

“L’ho visto un po’ in affanno subito dopo la Coppa d’Africa. Mi sembra si sia ripreso bene nelle ultime partite. E’ un calciatore che fa la differenza in mezzo al campo. Tra l’altro mi è venuto in mente un altro motivo per il quale il Milan potrebbe essere considerata la favorita numero uno per lo scudetto…”.