Eranio esalta Saelemaekers: “Arrivato come terzino, ora è ala a tutto campo”

Intervista esclusiva a Stefano Eranio: le sue parole su Alexis Saelemaekers

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, l’ex Milan Stefano Eranio ha parlato anche del momento di Alexis Saelemaekers. “Da non essere nessuno a diventare titolare del Milan non è certamente semplice. Il merito è suo che è riuscito partita dopo partita a ritagliarsi un posto da protagonista e lo sta facendo molto bene, interpretando molto bene il ruolo. Sono fortune degli allenatori avere certi giocatori, come lui e Calhanoglu. Li puoi mettere in varie posizioni. Lo stesso Saelemaekers è arrivato come terzino e ora sta facendo l’ala a tutto campo. Sono quei giocatori che ti danno certamente qualcosa in più”.