Donnarumma, la Juventus ritira l’offerta. Raiola chiama il Milan – ESCLUSIVA

Le ultime sul calciomercato del Milan: la Juventus ha ritirato l'offerta per Donnarumma. Raiola chiama nuovamente il club rossonero

Salvatore Cantone

Il Milan è concentrato sulle ultime due partite di campionato, che possono significare Champions League, ma in primo piano c'è sempre il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Come ormai tutti sanno, il portiere è in scadenza di contratto con il club rossonero a giugno, ma le trattative con Mino Raiola, fino a questo momento. non hanno sortito l'effetto sperato.

La redazione di Pianetamilan.it, però, in esclusiva, può fornirvi un aggiornamento importante. La Juventus, infatti, dopo la partita contro il Milan, avrebbe ritirato l'offerta fatta per Donnarumma. A quel punto Mino Raiola, procuratore del portiere, avrebbe telefonato Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, per una sorta di riconciliazione. I rapporti rimangono freddi, ma è chiaro che questa novità sposta l'inerzia a favore del Milan, che a questo punto è consapevole di non dover fare più i conti con la Juventus.

Ricordiamo, così come aveva anticipato Pianetamilan.it, che la Juventus aveva offerto per Donnarumma un contratto da 10 anni (5+5) a 10 milioni netti a stagione. Un investimento quindi di 100 milioni netti in 10 anni. Raiola sicuramente andrà a offrire il suo assistito ad altri club di prestigi come quelli di Manchester o al Psg, ma questa novità sicuramente avvicina Donnarumma al Milan.

Il Milan resta quindi ottimista per la fumata bianca, a maggior ragione dopo questa novità delle ultime ore. La Juventus, alle prese con una profonda crisi di bilancio, non può più sostenere un'offerta del genere, a maggior ragione se la Champions League dovesse sfuggire. Come ha detto Maldini il focus adesso è rivolto alle ultime due partite di campionato, ma Donnarumma si avvicina nuovamente al Milan. La storia d'amore potrebbe continuare.