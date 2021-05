Donadoni svela: “Futuro? Ho tanta voglia di ricominciare” – ESCLUSIVA

Roberto Donadoni, nell'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Pianetamilan.it, ci ha parlato anche del suo futuro

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianetamilan.it. Donadoni ci ha parlato anche della sua voglia di tornare ad allenare: "La voglia di tornare ad allenare c'è. Sono assolutamente carico per poter ripartire e trovarmi di nuovo sui terreni di gioco e competere con tutti gli altri colleghi, che sia in Italia o all'estero. C'è tanta voglia di ricominciare. Se c'è stato qualche contatto? Ci sono diversi discorsi in ballo che si fanno in questo periodo. Bisogna valutare l'opportunità migliore". Ecco le altre dichiarazioni di Donadoni.