Donadoni: “Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu? La volontà è determinante”

Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero, ha parlato dei rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni, in esclusiva, ai nostri microfoni: "Rimarranno? Non lo so. In questa situazione i giocatori sono fondamentali. Ognuno di noi è padrone del proprio destino, nel senso che le scelte devono riguardare soprattutto il singolo giocatore. E' chiaro che ci sono di mezzo interessi vari, ma poi la volontà del giocatore è determinante, al di là di qualsiasi discorso legato ai procuratori, agenti e via dicendo. E' una scelta che gli atleti devono fare in virtù anche delle possibilità del club". Clicca qui per leggere l'intervista integrale a Roberto Donadoni