Donadoni: “Atalanta-Milan? Partita aperta a tutti gli scenari, ma…” – ESCLUSIVA

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. Donadoni ha parlato di Atalanta-Milan, gara che si giocherà domenica a Bergamo: "Una partita un po' aperta a tutti gli scenari. E' chiaro che per come sono state le ultime giornate, forse l'Atalanta, giocando anche in casa, ha qualcosa in più. E' chiaro che è una partita da dentro o fuori, quindi credo che il Milan si giocherà le sue carte nel modo migliore possibile. La squadra di Pioli ha avuto la chance domenica scorsa di potersi garantire la Champions, ma questo non è avvenuto, quindi questa è l'ultima opportunità. Mi auguro venga fuori una bella partita. Dal punto di vista dell'affetto sono diviso al 50%. Mi auguro che alla fine trionfi il calcio". Ecco le altre parole di Donadoni.