Djellit: “Depay due anni fa voleva il Milan, con l’offerta giusta…” / PM News

Depay al Milan?

Nabil Djellit, noto giornalista de ‘L’Equipe’, ha raccontato un retroscena con Memphis Depay come protagonista. Ecco le sue parole, in esclusiva, ai nostri microfoni: “Io so che Depay due anni fa voleva andare al Milan. Da quello che so io, a Memphis piace molto il Milan e adora la città di Milano, essendo un ragazzo molto ‘fashion’ a cui piace la moda. E Milano come sappiamo è la capitale della moda. Cosi come Thauvin, Depay ha il contratto in scadenza a fine stagione. Chiunque lo prenderà farà un grande colpo e si sente parlare con sempre più insistenza di un probabile approdo al Barcellona con cui era già in trattativa durante l’ultima sessione di mercato. Depay piace a molti club e le offerte non mancheranno sicuramente, anche dall’Inghilterra. Il Milan? Con un bel progetto e un’offerta economica importante Depay potrebbe anche andare al Milan, sopratutto se i rossoneri si qualificheranno per la Champions. E poi se vince lo scudetto il Milan avrà ancora più appeal ai suoi occhi. Quindi un suo approdo al Milan non è da escludere del tutto“. Clicca qui per leggere a nostra intervista esclusiva integrale >>>