Di Stefano: “Ibrahimovic sa di non avere la fisicità di un tempo” | Esclusiva

Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic in esclusiva ai nostri microfoni

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport', ha rilasciato delle dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic. Questo il suo intervento: "Ibra è un campione e, in quanto tale, bisogna rispettarlo. E’ il primo a essere consapevole di non disporre la fisicità di cinque o sei anni fa, ma anche soltanto di due. Però sa gestirsi: ha un problema al ginocchio prima di Torino-Milan? Salta serenamente la partita, perché sa di non poter dare il suo contributo. Su Ibra va, inoltre, fatto un discorso a parte. Due anni fa si presentò, dichiarando che avrebbe riportato il Milan in alto. Mi sembra che, sin qui, la promessa sia stata più che mantenuta". Milan, le top news di oggi: esclusiva di Stefano, Leao e il rinnovo.