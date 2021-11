Denia: “Oblak e Donnarumma i portieri più forti al mondo” | ESCLUSIVA

Santi Denia, ex calciatore dell'Atletico Madrid, ha parlato di Donnarumma e Oblak in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it'

Intervenuto ai microfoni di 'pianetamilan.it', Santi Denia ha detto la sua su chi sia il miglior portiere al mondo. Queste le parole dell'ex calciatore dell'Atletico Madrid. "Oblak o Donnarumma? Se uno potesse scegliere, prenderebbe entrambi. Uno per la Champions e l’altro per il campionato (ride, ndr). Praticamente non c’è differenza tra i due, la qualità è massima. Jan e Gianluigi sono i più forti del mondo". Leggi la nostra intervista in esclusiva a Santi Denia, ex difensore dell'Atletico Madrid.