Denia: “Non so se il Real Madrid richiamerà Brahim Diaz” | ESCLUSIVA

Santi Denia, ex Atletico Madrid, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it' del possibile ritorno al Real di Brahim Diaz

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it', Santi Denia ha parlato della possibilità di rivedere Brahim Diaz al Real Madrid. Queste le sue parole. "Non so se il Real Madrid lo richiamerà. Conosco Brahim da quando aveva 16 anni e non potrò mai essere obiettivo quando parlo di lui. Nelle giovanili della Spagna abbiamo sempre creduto in lui, è sempre stato importante per noi e lo amiamo". Leggi la nostra intervista in esclusiva a Santi Denia, ex difensore dell'Atletico Madrid.