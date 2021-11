Denia: “Griezmann si sente a casa all’Atletico Madrid” | ESCLUSIVA

Santi Denia, ex calciatore dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di 'pianetamilan.it' di Antoine Griezmann

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it', Santi Denia ha parlato dell'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann. Queste le sue parole. "Io credo che prima di andare al Barcellona aveva trovato il suo habitat naturale all'Atletico. Magari non era ai livelli di Messi e Cristiano Ronaldo ma era cresciuto molto come calciatore e giocava ad altissimi livelli. All'Atletico si sente a casa e un allenatore come Diego Simeone lo migliora. Se c'è rimpianto per essere andato via? Non so, era una decisione personale. Lui pensava che andando al Barcellona sarebbe migliorato e avrebbe vinto più titoli. Ma poi si è accorto che l'Atletico come squadra è migliorata tanto e che può alzare trofei anche con i Colchoneros". Leggi la nostra intervista in esclusiva a Santi Denia, ex difensore dell'Atletico Madrid.