Delio Rossi: “Kjaer il difensore più forte, ma aveva un difetto…” – ESCLUSIVA

Il tecnico Delio Rossi, nella nostra intervista esclusiva, ha parlato di Simon Kjaer, difensore centrale del Milan

Il tecnico Delio Rossi ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianetamilan.it. Rossi ha parlato di Simon Kjaer, difensore centrale del Milan che l'allenatore ha avuto a Palermo. Ecco cosa ha detto: "Kjaer è forse il difensore più forte che ho allenato nell'1 vs 1. Ha questa caratteristica: sembra lento, ma è veloce, ha tecnica, molto reattivo e bravo di testa. Ha tutte le caratteristiche per essere un giocatore importante, così come è stata la sua carriera. Magari non ha toccato picchi da Real Madrid e da Barcellona, ma ha caratteristiche importanti. Devo dire che causa di qualche infortunio non ha mantenuto il livello di aspettative in base alle sue qualità. Al Milan fa la differenza, perchè secondo me è lui il vero leader della difesa".