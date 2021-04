Delio Rossi: “Ilicic ti fa vincere le partite, ma attenzione…” – ESCLUSIVA

Il tecnico Delio Rossi, nella nostra intervista esclusiva, ci ha parlato di Josip Ilicic, calciatore dell'Atalanta accostato al Milan

Il tecnico Delio Rossi ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Pianetamilan.it. Rossi ha parlato di Josip Ilicic, calciatore dell'Atalanta accostato al Milan nelle ultime ore: "Lui è un ragazzo molto introverso. Non è molto espansivo. Devi trovare la chiave giusta. Essendo introverso, se sbaglia la prima palla rischia di innervosirsi e di fare una brutta partita. Viceversa, se fa bene le prime due-tre giocate ti fa la differenza. Quando sta bene ti fa vincere le partite. In un eventuale grande squadra ci sarebbero 3-4 giocatori con il suo talento, e quindi c'è il rischio che perda fiducia. Devi farlo giocare anche se la partita prima ha fatto male, altrimenti si intristisce e lo vedi per i fatti suoi. Ha bisogno di un ambiente che gli dia completamente fiducia. Se la sente ti dà il 110% ed è uno che accetta le responsabilità". Ma come potrebbe giocare tatticamente nel Milan? Ecco la sua risposta.