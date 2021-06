De Wilde: “Donnarumma? E’ andato al Psg per due motivi” | ESCLUSIVA

Filip De Wilde, ex portiere dell'Anderlecht e della Nazionale belga, ha parlato del passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg

Filip De Wilde, ex portiere dell'Anderlecht e della Nazionale belga, ha parlato del passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Queste le dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni: "Credo che sia andato al PSG per questi due motivi: soldi e maggiori possibilità di vincere la Champions League. Nel calcio comanda la legge del denaro. Ma dall’altro lato quando era al Milan giocava tante grandi partite contro l’Inter, il Napoli, la Roma. Ci sono sempre grandi partite in Serie A. Anche se tocca dire che adesso nel campionato italiano ci sono piccole squadre con meno storia, cosi come in Belgio e in Francia. Ma è innegabile che in Serie A ci sono più cosiddetti grandi club e di conseguenza grandi partite che in Francia". Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Jovic, Sabitzer e non solo