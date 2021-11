Cosmi: “Maldini e Massara hanno fatto un lavoro incredibile” | News

Serse Cosmi, noto allenatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it' del lavoro svolto da Ricky Massara e Paolo Maldini

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it', Serse Cosmi ha parlato di Frederic Massara e Paolo Maldini. "Hanno fatto un lavoro incredibile. Se prendi un calciatore a 70 milioni è un conto, se lo prendi a 8 o in prestito con diritto di riscatto ne è un altro. Il loro lavoro è assolutamente straordinario in relazione alle possibilità economiche del Milan, club che può spendere meno rispetto ai grandi club d'Europa. Però è lì, è primo in classifica e con merito". Milan, le top news di oggi: Pioli rinnovo ufficiale. Esclusiva Cosmi.