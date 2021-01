Condò: “Ecco i più grandi attaccanti della storia del Milan” / PM News

Condò sui migliori attaccanti di sempre del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Condò, noto giornalista sportivo, ha indicato i migliori attaccanti della storia del Milan. Questi i nomi svelati in esclusiva ai nostri microfoni: “Le grandi punte del Milan, per me, sono state Marco van Basten, Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi. Ibra continua a sorprendermi per la sua capacità di continuare ad essere competitivo. L’Ibra di 10 anni fa valeva sicuramente quei nomi. Quello di ora? Se vince lo Scudetto, sì. Ma finora ha giocato anche meno della metà della partite dei rossoneri a causa degli infortuni. La bravura del Milan è stata anche quella di assorbire ottimamente la sua assenza”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale >>>