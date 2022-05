Cilli: “Scudetto? Il Milan è favorito rispetto all’Inter” | ESCLUSIVA

Luca Cilli, giornalista di 'Sportitalia', intervistato dalla nostra redazione ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, Luca Cilliha parlato del Milan. La squadra di Stefano Pioli dista solamente quattro punti dal sogno scudetto e, a proposito di ciò, ecco cosa ha detto il giornalista: "Scudetto? Il Milan è in una condizione di favore rispetto all'Inter. Non solo dal punto di vista della classifica. Mi sembra che, ora come ora, sia la squadra più in grado di gestire le pressioni in Serie A. Nelle prossime due partite, i rossoneri hanno tutte le carte in regola per poter vincere. Punto di svolta? Credo ce ne siano stati tanti. Quello un po' più di 'conferma' invece lo abbiamo visto recentemente, contro il Verona. Il Milan l'ha vinta a livello mentale, più che fisico, tecnico e tattico". Milan, le top news di oggi: esclusiva Cilli, Scaroni tra cessione e stadio.