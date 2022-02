Chiarugi: “Mercato? Il Milan, sulla carta, ha il miglior attacco della Serie A”

Luciano Chiarugi, ex attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri e sul calciomercato appena concluso

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, l'ex attaccante Luciano Chiarugi ha parlato del mercato appena concluso e dell'obiettivo del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Non necessariamente se si comprano giocatori a gennaio vuol dire avere un vantaggio su chi non compra. Gosens e Caicedo all'Inter? Evidentemente gli servivano. Io se guardo la rosa del Milan mi chiedo chi altro bisognava prendere. I rossoneri hanno, sulla carta, il miglior attacco del campionato. Chi può contare, contemporaneamente, su Ibra, Leao, Rebic, Giroud e Messias? Nessuno, neppure l’Inter prima in classifica. Obiettivo del Milan? Io spero lo scudetto, ma la società è sempre stata chiara: bisogna qualificarsi in Champions. Non è per nulla facile, tra l’altro. Ci sono tanti club che corrono veloci". Esclusiva Chiarugi: "Derby decisivo per il Milan. Scudetto? La società è stata chiara"