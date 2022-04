Cessione Milan, Incocciati: “È una distrazione, mi preoccupa” | Esclusiva

Giuseppe Incocciati, ex calciatore del Milan, ha parlato della possibile cessione del club e del contraccolpo sulla squadra

Renato Panno

Giuseppe Incocciati, ex calciatore del Milan, ha parlato della possibile cessione di Elliott al fondo arabo 'Investcorp'. Una situazione che, a suo avviso, va inevitabilmente a distrarre la squadra e che potrebbe influenzare in negativo sulla corsa scudetto. C'è anche un esempio in questo senso: l'Atalanta, dopo la vendita, è calata a picco. Queste le dichiarazioni ai microfoni di PianetaMilan.it.

Si vocifera un cambio di proprietà in casa Milan… “Sono un po’ scettico, ma non per l’approdo della nuova proprietà…”.

Può causare ripercussioni psicologiche sui rossoneri? “Sì, è una distrazione in più per il Milan, inevitabilmente tutto questo disturba lo spogliatoio. In ottica Scudetto non mi fa stare tranquillo. Guardate l’Atalanta: è calata a picco…”. Continua a seguire con noi il live testuale del derby Inter-Milan di Coppa Italia

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI