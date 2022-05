Cessione Milan, Antonelli: “Maldini, Massara e Pioli non si toccano” | Esclusiva

Roberto Antonelli, ex calciatore rossonero, ha commentato le voci riguardanti la cessione del Milan e dà un consiglio alla nuova proprietà

Roberto Antonelli, ex calciatore rossonero, ha commentato le voci riguardanti la cessione del Milan e dà un consiglio alla nuova proprietà. L'area tecnica non si tocca: Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli hanno avuto il merito di risollevare il club. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, a noi di PianetaMilan.it.