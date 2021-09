Ceniti: “Rinnovo Kessie? Conta la volontà del giocatore” | ESCLUSIVA

Francesco Ceniti, il giornalista che ha intervistato Franck Kessie, ha parlato della questione rinnovo e degli interessi nei suoi confronti

Francesco Ceniti, il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' che ha intervistato Franck Kessie, ha parlato della questione rinnovo e degli interessi nei suoi confronti. Queste le dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni: "Ora sicuramente Kessie interessa a molte squadre che hanno anche una disponibilità economica più alta rispetto al Milan e potrebbero offrirgli di più. Io posso sbagliarmi, ma credo che ancora conti la volontà del giocatore. Certo che se il giocatore è messo di fronte a un'offerta di 1 rispetto a 10, per quanto possa essere grato a una società difficilmente resta nel club che offre 1. Nel caso di Kessie probabilmente dietro c'è il PSG o altre società che possono offrire ingaggi a doppie cifre e questo può far vacillare anche un giocatore che ha detto che resterebbe al Milan a vita". La nostra esclusiva al giornalista che ha intervistato Franck Kessie: le sue impressioni sul rinnovo