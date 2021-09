Ceniti: “Kessie? Donnarumma non si era mai esposto così” | ESCLUSIVA

Francesco Ceniti, giornalista che ha intervistato Franck Kessie, ha fatto un parallelo con Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan

Francesco Ceniti, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' che ha intervistato Franck Kessie, ha fatto un parallelo con Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan. Queste le dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni: "Sapeva che era un'intervista attesa, si parlava di lui, mancava la sua voce, avrebbe fatto rumore. Non sarebbe rimasta una dichiarazione detta in un momento, estrapolata e lasciata cadere. Sapeva sarebbe rimasta scolpita ed è rimasta scolpita. Sono state parole troppo nette per essere di circostanza e mi sono dunque sembrate anche sincere. Poi nel calcio spesso le cose cambiano. Però facendo il parallelo con Donnarumma, non ha mai detto cose così. Ha sempre detto che bisognava parlare con Raiola e che ci teneva, ma non si era mai esposto così, soprattutto in una fase delicata come nell'ultimo anno quando stava arrivando in scadenza. Ha preso tempo e quando si è sbilanciato ha lasciato aperta ogni possibilità. Aveva dato soprattutto pieno mandato al procuratore per gestire la situazione e secondo me sono quelli che fanno la differenza". Clicca qui per leggere l'intervista completa a Francesco Ceniti