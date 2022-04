Cattaneo: “Investcorp porterebbe aria positiva nel Milan. Sul mercato…” | Esclusiva

Marco Cattaneo, noto giornalista, ha parlato di Investcorp e del possibile mercato del Milan in esclusiva alla redazione di pianetamilan.it

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, Marco Cattaneo ha parlato del possibile cambio di proprietà del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Porterebbe una ventata d’aria nuova positiva in casa Milan. Inoltre, con una proprietà che si insedia, è possibile un grande colpo di mercato simbolico. E se Investcorp si insediasse e ingaggiasse Dybala? Dal mio punto di vista è più adatto per il Milan piuttosto che per l’Inter. A livello di qualità, insieme a Leao, sarebbe il più forte a livello qualitativo della rosa del Milan. Inoltre molti sottovalutano la propensione della Joya nel vedere la porta: aumenterebbe il numero dei gol segnati. Molti sviliscono il lavoro di Giroud, ma nove gol non sono importanti. Più che accentrare le reti in un solo giocatore, bisognerebbe pensare alla trequarti. Leao è un potenziale fuoriclasse. Dybala ti innalzerebbe la qualità in maniera esponenziale. E, poi, perché non pensare a Berardi, eventualmente? Sulla destra completerebbe un terzetto certamente non da poco". Milan, le top news di oggi: esclusiva Cattaneo, Leao dice addio?