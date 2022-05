Cannavaro: “Vicino al Milan, ma Sacchi mi mandò all’Inter” | ESCLUSIVA

Fabio Cannavaro, ex calciatore e campione del mondo con l'Italia, è stato intervistato dalla redazione di 'pianetamilan.it'

Fabio Cannavaro è stato sicuramente uno dei più grandi difensori italiani a cavallo tra gli anni '90 e quelli del duemila. In Italia ha vestito le maglie di Napoli, Parma, Inter e Juventus, mentre all'estero ha indossato la casacca del Real Madrid. Da capitano ha vinto il Mondiale nel 2006 con la Nazionale italiana allenata da Marcello Lippi e ha anche vinto il Pallone d'Oro . La redazione di ' pianetamilan.it ' ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva proprio Fabio Cannavaro. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan è sempre stata una delle società migliori che abbiamo avuto in Italia. E' una società che ha vinto tanto in Champions. Sono quelle società che sai che quando vai lì non giochi più a calcio ma giochi per vincere".