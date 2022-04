Calemme: “Asensio obiettivo reale del Milan, ma la trattativa sarà lunga”

Mirko Calemme, giornalista di 'AS', ha rilasciato delle dichiarazioni su Marco Asensio in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Mirko Calemme ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ad un possibile trasferimento di Marco Asensio al Milan . Questo l'intervento del giornalista di 'AS': "Io so che è un reale obiettivo del Milan, ho avuto conferme sia da Milano che da Madrid e penso che sia il colpo tecnicamente perfetto per rinforzare l'attacco rossonero. Anche per l'età del giocatore. Mi sembra un'operazione che ha tutto il senso del mondo. Da qui a dire che si farà, ce ne passa".

"Per ora siamo alle battute iniziali di una trattativa che sarà lunga", ha proseguito Calemme. Credo che Real Madrid e Milan troverebbero un accordo sul cartellino. È un giocatore in scadenza nel 2023 e almeno a oggi non sembra rientrare nei piani, non si parla di rinnovo. Quindi il Real Madrid vorrà cederlo e monetizzare. Ha uno stipendio tra i 4 e i 5 netti, quindi col decreto crescita il Milan potrebbe garantirglielo. Le richieste per ora sono state superiori, perché ha mercato anche in Premier League, quindi il Milan deve bruciare la concorrenza in questo senso".