Calciomercato Milan – Fontana: “Lovato ragazzo serio, è un bravo studente”

Calciomercato Milan, Lovato fuori dal campo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Matteo Fontana, intervistato in esclusiva da PianetaMilan.it, ha raccontato le qualità fuori dal campo di Matteo Lovato, difensore classe 2000 che piace al Milan: “E’ davvero un ragazzo di grandissima serietà che non consente molto a livello di gossip. E’ un bravo studente da quanto mi risulta e non si presta a voci particolari. Qui a Verona non abbiamo ancora avuto modo di conoscerlo bene perché è arrivato solo a gennaio. Arrivò dal Padova di fatto per fare lo ‘stagista’ perché si pensava che dovesse essere girato in prestito oppure che continuasse la stagione coi biancoscudati. Poi però il ds Tony D’Amico, che di fatto rappresenta il suo mentore, e Juric decisero di portarlo a Verona. Dopo il lockdown ha avuto questa importante occasione, per un breve spezzone, contro l’Atalanta il 28 luglio (1-1 ndr) che impressionò davvero tutti. Tenne testa a Duvan Zapata sul piano del fisico, non parliamo di un fuscello. Poi però ebbe dei problemi ad un ginocchio e non ebbe più spazio”.

