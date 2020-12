Calciomercato Milan – De Santis: “Gomez? Ecco quanto costa” / PM News

Calciomercato Milan, Gomez: ecco il prezzo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lorenzo De Santis, in esclusiva ai nostri microfoni, ha parlato del costo del cartellino del Papu Gomez, obiettivo del Milan per gennaio: "A meno di colpi di scena dell'ultimo momento Gomez sembra destinato a lasciare Bergamo. L'Atalanta ha ribadito che non intende fare sconti e s tratterà su una base di 10-12 milioni per il suo cartellino. Al Milan Gomez piace tanto, è un giocatore che viene apprezzato per le capacità di portare qualità dentro il campo e perché sa occupare più di una posizione nei tre giocatori sotto la punta. Porterebbe con sé esperienza in una squadra che, a parte Ibra, ha un'età media molto bassa. Sarebbe un valore aggiunto".