Buscaglia: “Berardi al Milan sarebbe un valore aggiunto” | ESCLUSIVA

Ricky Buscaglia, noto telecronista sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan in esclusiva ai microfoni della nostra redazione

Quali cartucce ha in più il Milan, rispetto a Inter e Napoli, in ottica scudetto?

“Il Milan, rispetto alle altre, è stata lungimirante. In tempi non sospetti, ha deciso infatti di conciliare le esigenze economiche con quelle tecniche. In particolare sono due i nodi da sciogliere in entrata: cosa fa Ibra? E soprattutto: come vuole giocare Pioli l’anno prossimo?”.