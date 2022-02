Buriani: “Ibrahimovic un capo popolo, può fare un’altra stagione” | News

Ruben Buriani, ex calciatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'pianetamilan.it' del mercato del Milan e di Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Ruben Buriani ha parlato del mercato di gennaio del Milan e del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan era già completo così. C’è per caso un’altra squadra che può far giocare davanti Ibra, Messias, Rebic, Giroud e Brahim Diaz?. Ibrahimovic per me un’altra stagione la può ancora fare. Ibra è un capo-popolo: la sola sua presenza fa migliorare tutta la squadra. E poi i suoi gol li ha fatti anche quest’anno. Mai dare per finiti i campioni". Milan, le top news di oggi: esclusiva Buriani e il futuro di Kessié.