Bucchioni: “Mi incuriosisce la difesa. L’incognita riguarda Kjaer” | Esclusiva

Intervistato dalla nostra redazione, Enzo Bucchioniha parlato della rosa del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Forse potrebbe occorrere un centrocampista. Un qualcuno di spessore, magari di livello internazionale. Credo che qualcosa potrebbe sbloccarsi quando i rossoneri cederanno Bakayoko. O anche Pobega. Vediamo. Inoltre c’è un aspetto che mi incuriosisce: la difesa. Vediamo se al Milan occorre, nell’effettivo, un difensore. L’incognita riguarda Kjaer: come sta? Mi è sembrato che Pioli avesse caldeggiato a lungo un centrale difensivo". Milan, le top news di oggi: Bucchioni in esclusiva. Bennacer va via?