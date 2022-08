Bucchioni: “Kjaer è un incognita. Serve un centrocampista” | Esclusiva

Enzo Bucchioni, giornalista e saggista, ha parlato di diversi temi legati al Milan tra calciomercato e Serie A. Queste le dichiarazioni

Qual è il tuo giudizio sul Milan, dopo una giornata di campionato? “Io ho rivisto la stessa voglia di imporsi e dominare il gioco di sempre. E non era affatto scontato…”.

Per quali ragioni? “Riallacciare il filo con il passato non era affatto semplice. Il Milan si è subito rimesso in moto. A livello di condizione è stato, a tratti, perfino più convincente”.

Che tipo di match prospetta contro l’Atalanta? “Per me il Milan è favorito. Intendiamoci: i bergamaschi sono un avversario ostico per chiunque. Ma, attualmente, è decisamente l’Atalanta a dover temere il Milan di Pioli”.

La rosa del Milan può ritenersi completa o serve ancora qualcuno? “Forse potrebbe occorrere un centrocampista. Un qualcuno di spessore, magari di livello internazionale. Credo che qualcosa potrebbe sbloccarsi quando i rossoneri cederanno Bakayoko. O anche Pobega. Vediamo. Inoltre c’è un aspetto che mi incuriosisce…”.

Quale? “La difesa. Vediamo se al Milan occorre, nell’effettivo, un difensore. L’incognita riguarda Kjaer: come sta? Mi è sembrato che Pioli avesse caldeggiato a lungo un centrale difensivo”.

Che tipo di Milan prospetta in Champions? “Secondo me il Milan ha tutto per essere la sorpresa dell’attuale Champions. Già l’anno scorso, dal mio punto di vista, ha fatto molto bene. I rossoneri esprimono un gioco di livello internazionale, illuminante. Pioli sta superando se stesso. Quindi è legittimo che il Milan abbia le sue ambizioni”.

Per quanto concerne lo scudetto invece? “Se la giocano Milan e Inter. C’è anche tanta voglia di Juve. Credo che sia una sorta di “esame” per Allegri. Vediamo un po’ come se la caverà. E’ certamente il suo anno decisivo, dopo essere rientrato”. Milan, duello di mercato con la Juve per un top player di Premier League >>>

Intervista a cura di Luca Cavallero.