Bonetti: ‘Girone d’andata ad alti ritmi, ora una leggera flessione’ | Esclusiva

Dario Bonetti, ex calciatore del Milan tra le tante, è intervento ai microfoni di 'pianetamilan.it' in cui ha parlato del pareggio di Salerno

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Dario Bonetti ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo il pareggio contro la Salernitana. Questo l'intervento dell'ex calciatore rossonero: "Secondo me si è giocato a altissimi ritmi nel girone di andata. Adesso, a quasi metà girone di ritorno, c’è una leggere flessione. In più, rispetto a quando giocavamo noi, adesso il numero di partite è maggiore: più partite giochi, più hai la possibilità di commettere errori nei momenti chiave. Non credo che il Milan abbia sottovalutato l'impegno. Più che altro in campo vanno anche gli avversari e bisogna tener conto anche di come preparano le partite loro. Davide Nicola non è l’ultimo arrivato". Milan, le top news di oggi: novità Ibrahimovic. Accostato Berardi.