Biasiolo: “Non mi aspetto una partita facile contro il Sassuolo” | Esclusiva

Lo scudetto si deciderà all’ultima giornata, con il Milan che affronterà il Sassuolo al 'Mapei Stadium'. In merito al testa a testa con l’Inter che ha letteralmente estasiato la Serie A di questa stagione, la nostra redazione ha contattato in esclusiva Giorgio Biasiolo, storico ex mediano del Diavolo (1970-1977).

Da illustre ex centrocampista del Milan: come giudica, a livello di rendimento, Tonali?

“E’ giovane ma è già un gigante. E’ migliorato a livelli esponenziali. Mi ricordo, quanto era timido, quando arrivò in rossonero…”.

Può essere giudicato il miglior giocatore della stagione dei rossoneri?

“Mi sento di metterne a pari merito due: sicuramente lui, ma anche Leao. Quando strappa, è imprendibile”.

La entusiasma, a livello di gioco, il Milan di Pioli?

“Moltissimo. Secondo me è anche sottovalutato da molti. Soprattutto dalla catena di sinistra, i rossoneri fanno vedere cose uniche”.

In cosa deve migliorare ancora la squadra di Pioli?

“Per me nella gestione di alcuni momenti. Quando, per esempio, c’è da segnare il gol decisivo, a volte il Milan non è proprio prontissimo… Penso, su quest’anno, alla partita contro il Torino, per esempio”.

Teme questo tipo di insidia al Mapei, contro il Sassuolo?

“Non mi aspetto una partita facile. Però lo dicevamo anche delle altre… Per “scaramanzia”, meglio non avventurarsi in pronostici di nessun tipo…”.

Si aspetta rivoluzioni in caso di cambio di proprietà in casa Milan?

“No, non mi aspetto particolari rivoluzioni. Magari più interesse nell’effettuare acquisti sul mercato. Questo me lo aspetto. Però Maldini e Massara devono restare, se vi riferite a questo”.

E Ibra? Prima ha parlato di un Milan che trova il gol con estrema fatica…

“Io spero che resti un altro anno da giocatore. Ha ancora la forza, fisica e mentale, per poter giocare a alti livelli”.

E poi, in seguito?

"Spero che resti nel Milan, come consigliere o dirigente del club rossonero. Uno così deve restare in società. Anche se, per davvero, Ibra può fare qualsiasi cosa".

