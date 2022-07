Milan, Bianchessi: “Calabria leader, presi io Pobega” | ESCLUSIVA

Mauro Bianchessi, ex Responsabile del Settore Giovanile del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva alla nostra redazione su vari temi

Mauro Bianchessi, ex Responsabile del Settore Giovanile del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva alla nostra redazione su vari temi legati ai rossoneri. Da Calabria a Pobega e Gabbia, cresciuti proprio nel vivaio, fino al calciomercato e agli obiettivi della prossima stagione: le sue parole in esclusiva a 'PianetaMilan.it'.