Bertotto: “Kessié? Consiglierei di pensarci prima di lasciare il Milan”

Valerio Bertotto, ex difensore dell'Udinese, ha parlato del futuro di Franck Kessié in esclusiva ai microfoni di 'pianetamilan.it'

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Valerio Bertotto ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Franck Kessié. L'ivoriano, come ben si sa, è in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Questo l'intervento dell'ex difensore dell'Udinese: "Se lo si chiede a me, che sono rimasto per più di dieci anni nella stessa squadra, logico che consiglierei a Kessié di pensarci attentamente prima di lasciare un club come il Milan. Però i rinnovi si fanno sempre in due: se una delle due parti non è convinta, non ha senso proseguire. Da quello che mi sembra di aver capito, il Milan lo terrebbe". Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, esclusiva Bertotto.