Bargiggia: “Mi aspetto che il Milan vada avanti in Champions” | Esclusiva

Archiviato il grande successo di ieri contro l'Inter, il Milan adesso prepara la delicata trasferta di Salisburgo. I rossoneri, infatti, affronteranno gli austriaci martedì sera per quella che sarà la gara valida per la prima giornata del gruppo E di Champions League. La squadra di Stefano Pioli vorrà essere competitivo non solo in Italia, ma anche in Europa. Abbiamo parlato di tutto ciò insieme al noto giornalista Paolo Bargiggia.