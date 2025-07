Andreazzoli su Ricci: “La Serie B è un campionato che ti fa sempre crescere”

Da qualche ora è arrivata l'ufficialità di Samuele Ricci al Milan e allora abbiamo deciso di sentire Aurelio Andreazzoli , che il classe 2001 lo ha allenato e non solo. È infatti stato il primo a convocarlo quando era all' Empoli , nell'aprile 2019 e quando Ricci era neanche maggiorenne. Inoltre, è stato lui a plasmarlo nel ruolo attuale, davanti alla difesa. Gli abbiamo provato a chiedere che tipo di giocatore sia, con caratteristiche, pregi e difetti; ma anche che persona sia. Ci ha indicato il ruolo giusto, tra mezzala e davanti alla difesa e ha assicurato che è pronto per i rossoneri: le sue parole a PianetaMilan in esclusiva .

Poi lo ha ritrovato nel 21/22, se era cresciuto: "Aveva fatto il campionato di Serie B, ora non ricordo esattamente quante presenze ha fatto, ma è un campionato che ti fa sempre crescere. A me ha dato subito l'impressione che le caratteristiche potessero essere anche quelle della mezzala, ma più compiutamente secondo me era, per come ama ricevere la palla, il tipo di fraseggio e il modo di essere, indicato per giocare un po' più basso ed essere organizzatore. Doveva solo mettere a posto l'aspetto fisico e l'interdizione, che poi ha messo a posto".